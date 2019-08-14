Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователейRT на русском вчера в 19:59
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Газета.Ruвчера в 16:57
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