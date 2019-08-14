Интернет

Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователейRT на русском вчера в 19:59

Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

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Сотни людей прослушивали личные сообщения в Facebook по заказу соцсети

Телеканал 360°вчера в 19:30

Bloomberg сообщило о прослушке Facebook аудиосообщений пользователей

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СМИ: Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей

Life.ruвчера в 16:34

Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

РЕН ТВвчера в 16:25

Bloomberg: Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей

ТАССвчера в 16:05
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