Технологии
Facebook планирует проложить кабель вокруг АфрикиLife.ru 14:31
Компания Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки, чтобы снизить затраты на широкополосный доступ в интернет и сделать более лёгкой регистрацию в социальной сети жителей континента. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Армия и оружие
В Словакии выступили против размещения в стране войск США
Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено в 04:57
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Космос
Ночью над Мурманской областью в небе наблюдались загадочные огни
Необычное световое явление, вызванное свечением распыленных реагентов, можно было наблюдать в ночном небе Норвегии, Швеции и Мурманской области.
Обновлено в 17:41
Экономика
Azimut указал на Ближний Восток
Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Рудковская продемонстрировала успехи 6-летнего сына на льду
Знаменитый продюсер Яна Рудковская не скрывает, что воспитывает своего младшего сына Сашу в строгости.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизни
Напомним: Минздрав дал прогноз, что к 2030 году продолжительность жизни россиян увеличится до 80,1 года.
Обновлено в 03:37
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Наука
На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти
Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено 05 апреля в 08:37
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Политика
ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов
Явка составила 62,8%. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что оба кандидата проходят во второй тур голосования, который пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Здоровье
Как вы умерли в прошлой жизни – в зависимости от вашего знака Зодиака
Смелые, яркие, страстные Овны в прошлой жизни наверняка были не менее страстными любовниками – и, скорее всего, умерли в результате преступления, тоже совершенного из страсти или ревности.
Обновлено в 17:00
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46