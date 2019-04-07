Технологии

Facebook планирует проложить кабель вокруг АфрикиLife.ru 14:31

Компания Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки, чтобы снизить затраты на широкополосный доступ в интернет и сделать более лёгкой регистрацию в социальной сети жителей континента. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
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