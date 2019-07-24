Политика

Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данныхИА REX вчера в 14:30

Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъвчера в 10:48

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СМИ: Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

Хакасия-Информ23 июля в 04:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Обновлено вчера в 09:17
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
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Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле «Оборонэнергосбыта», превышает 2,9 миллиарда рублей.
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Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
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В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Обновлено вчера в 18:29
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Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
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В Екатеринбурге у Театра драмы нарисовали патриарха в рясе из долларов

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появилось провокационное граффити. Художник изобразил патриарха Кирилла в рясе из долларов.
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Издание ссылается на данные исследовательской компании Nielsen, согласно которым в период с июня 2018-го по май 2019 года россияне купили на 11,8% меньше кондиционеров для белья, стирального порошка – на 6%, а средств для мытья посуды, чистки ванной и прочих товаров бытовой химии – на 3,8%.
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Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
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Жена Игоря Крутого показала идеальную фигуру в купальнике

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Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Интернет

Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
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В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:09
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Россиянам разрешили охотиться луками

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено вчера в 09:39
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