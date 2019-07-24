с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".

Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных

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