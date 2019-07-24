Политика

Facebook оштрафовали в США на $5 млрдГазета.Ru 10:27

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

Подробнее о событии

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

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Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газета10:08

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новости09:23

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ru10:27

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМ09:22

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Царьград09:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZ10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
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