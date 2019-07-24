Политика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрдГазета.Ru 10:27
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума
Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 17:11
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера
Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено в 12:27
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Здоровье
Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России
Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено в 01:40
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Футбол
Игорь Черевченко: «Арсенал» нацелен на групповой этап Лиги Европы
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Обновлено в 17:42
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Космос
Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза
Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Политика
Принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт заблокирован в Латвии
В сообщении, которое поступило принадлежащему МИА «Россия сегодня» сайту, говорится, что решение о блокировке принято латвийским МИДом.
Обновлено в 08:38
Общество
Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД
Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.
Обновлено в 18:10
Баскетбол
Центровой «Юты»: «Мозгов пригодился бы многим командам НБА»
Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер считает, что российский баскетболист Тимофей Мозгов может вернуться в НБА.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40