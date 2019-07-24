с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Политика Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.

Футбол «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой» «Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

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Армия и оружие Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Происшествия У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Здоровье Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Футбол Игорь Черевченко: «Арсенал» нацелен на групповой этап Лиги Европы Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Футбол «Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро «Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.

Политика Принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт заблокирован в Латвии В сообщении, которое поступило принадлежащему МИА «Россия сегодня» сайту, говорится, что решение о блокировке принято латвийским МИДом.

Общество Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.