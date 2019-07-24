Политика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрдГазета.Ru 10:27
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля , договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
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Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
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Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
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Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
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Мать запрещала врачам лечить сына с острым аппендицитом
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Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Происшествия
КНДР задержала российское судно
КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа.
Обновлено в 04:04
Экономика
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье
В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции
В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В лагере Тверской области массово отравились дети
В Тверской области следователи выясняют обстоятельства отравления детей в детском загородном лагере.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях
Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.
Обновлено в 07:11
Космос
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.
Обновлено в 05:55
Финансы
Bloomberg предрек второе подряд снижение ключевой ставки Центробанка
Аналитики агентства Bloomberg выразили убежденность в том, что Банк России на предстоящем 26 июле заседании совета директоров снизит ключевую ставку — второй раз подряд с начала лета.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Гаджеты
Nokia выпустила два классических телефона
Nokia 105 (2019) выйдет в продажу осенью 2019 года, а Nokia 220 4G появится чуть позже.
Обновлено в 08:36
Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»
Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
Обновлено в 06:33
Экономика
Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный
Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство.
Обновлено в 05:58