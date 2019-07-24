с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.

Политика СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Армия и оружие Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Политика Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.

Происшествия В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Происшествия КНДР задержала российское судно КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа.

Экономика Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.

Происшествия В лагере Тверской области массово отравились дети В Тверской области следователи выясняют обстоятельства отравления детей в детском загородном лагере.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва» Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.

Космос Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.

Финансы Bloomberg предрек второе подряд снижение ключевой ставки Центробанка Аналитики агентства Bloomberg выразили убежденность в том, что Банк России на предстоящем 26 июле заседании совета директоров снизит ключевую ставку — второй раз подряд с начала лета.

Единоборства Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Гаджеты Nokia выпустила два классических телефона Nokia 105 (2019) выйдет в продажу осенью 2019 года, а Nokia 220 4G появится чуть позже.

Экономика Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.