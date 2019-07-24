Политика

Facebook оштрафовали в США на $5 млрдГазета.Ru 10:27

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля , договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

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