Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

Подробнее о событии

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБК11:52

СМИ: Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

Хакасия-Информвчера в 04:16

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ru10:27

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новости09:23

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Власти США заявили о штрафе для Facebook на рекордные $5 млрд

Известиявчера в 20:08

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газета10:08
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZ10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Гаджеты

Nokia выпустила два классических кнопочных телефона

Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено в 13:44
Политика

Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»

АЭС «Фукусима-1» была повреждена в 2011 году после землетрясения и мощного цунами, тогда произошла одна из крупнейших катастроф в мире.
Обновлено в 10:35
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Гаджеты

«Связной» назвал самые популярные среди россиян смартфоны

Самыми популярными все еще остаются модели с одной задней камерой. Это Honor 7A с 16 гигабайтами ПЗУ, а также iPhone XRс 64 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 08:32
Музыка

Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards

Организаторы премии MTV Video Music Awards объявили номинантов.
Обновлено в 04:43
Гаджеты

Gallery Go — очередное облегчённое приложение Google

Компания Google решила дать пользователям Android ещё одно приложение.
Обновлено в 14:48
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Футбол

Клайн получил травму крестообразной связки

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн выбыл из строя на длительный срок из-за повреждения передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 14:21
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Трамп не исключил увеличения числа мексиканских военных на границе

Президент США Дональд Трамп не исключил увеличение числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:13
Общество

Митинг в Петербурге массово покидают участники

Обновлено в 13:40
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Обновлено в 16:19
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Наука

Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.
Обновлено 22 июля в 14:51
Общество

В Германии побит температурный рекорд

Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Космос

Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза

Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.
Обновлено в 11:09
Технологии

В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Общество

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса

В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
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