Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублейГазета.Ru 10:00

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать социальную сеть Facebook за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает РИА "Новости". Сумма штрафа составила три тысячи рублей.
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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб

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Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за отказ отчитаться о хранении данных в России

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Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

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Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

RT на русском09:17

Facebook оштрафован на 3 тысячи рублей в рамках спора о переносе серверов в Россию

Говорит Москва08:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
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Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
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Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

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За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
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Обновлено в 11:53
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Джулиан Ассанж арестован в Британии

Основатель нашумевшего портала WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Великобритании.
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Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
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Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
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Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
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Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
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