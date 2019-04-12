Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублейГазета.Ru 10:00

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать социальную сеть Facebook за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает РИА "Новости". Сумма штрафа составила три тысячи рублей.

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

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