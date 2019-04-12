Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублейРИА Новости 08:48
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представители Facebook в суд не явились.
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Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии
На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Политика
Минобороны Украины проверит, уклонялся ли Зеленский от армии
Депутат Верховной рады Татьяна Черновол потребовала проверить данные об уклонении Владимира Зеленского от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
Политика
Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56
Футбол
Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере
Обновлено в 07:44
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
В 2017 году рэпер ST принял участие в гастролях группы «Ленинград».
Обновлено в 07:27
Авто
Старые Volvo получат новые системы безопасности
Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Стало известно, где будут служить московские призывники
Виктор Щепилов отметил, что 70 процентов молодых людей будут служить на территории Западного военного округа, а остальные пройдут службу по всем городам России.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ
Число погибших в результате сильных наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, увеличилось до девяти, его два человека числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 08:49
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17