Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублейРИА Новости 08:48

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представители Facebook в суд не явились.
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Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

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