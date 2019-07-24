с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф на компанию за нарушения при передаче личных данных пользователей. Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей. Руководство социальной сети теперь обязано погасить штраф в ближайшее время.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Политика США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17 Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.

Кино Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал» После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Интернет Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10 Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.

Энергетика Закон о ценах на бензин утвердила Госдума Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.

Политика Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Наука Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.

Финансы Российские банки резко нарастили запасы валюты Однозначной причины нет, аналитики приводят следующие варианты: Порывай считает, что банки могли нарастить валюту по двум причинам: либо в будущем они ожидают ослабления рубля, либо усиления оттока средств со счетов клиентов.

Общество В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова в интервью РИА Новости рассказала, на что абитуриенту стоит обратить особое внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Авто Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.