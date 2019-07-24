Политика

В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрдRambler News Service вчера в 09:22

Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъвчера в 10:48

Подробнее о событии

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБКвчера в 11:52

Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд

News.ruвчера в 09:35

Власти США заявили о штрафе для Facebook на рекордные $5 млрд

Известия23 июля в 20:08

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 09:23

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАССвчера в 09:10

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ruвчера в 10:27

СМИ: Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

Хакасия-Информ23 июля в 04:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено вчера в 12:17
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Обновлено в 01:31
Происшествия

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум

Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено вчера в 05:12
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных

Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 21:01
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в США

28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка

Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата»

Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам

Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Челябинской области в выгребной яме нашли два трупа

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, чьи тела нашли вечером 24 июля в выгребной яме на территории поселка Каменная речка Троицкого района.
Обновлено в 02:25
Спорт

США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ

Обновлено в 00:14
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