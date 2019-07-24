Политика
В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрдRambler News Service вчера в 09:22
Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъвчера в 10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Обновлено в 01:31
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум
Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека
У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в США
28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата»
Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Челябинской области в выгребной яме нашли два трупа
В следственном управлении СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, чьи тела нашли вечером 24 июля в выгребной яме на территории поселка Каменная речка Троицкого района.
Обновлено в 02:25