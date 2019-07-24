с чего всё началось

В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.

Авто Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в США 28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Армия и оружие Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.

Музыка Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата» Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Происшествия СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.