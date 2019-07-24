с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на рекордную сумму за раскрытие личных данных пользователей — компания должна заплатить 5 млрд долларов.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Происшествия Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

Происшествия Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.

Происшествия МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Экономика Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9% Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб.

Общество Женщина спутала беременность с камнями в почках и внезапно родила Жительница английского района Челтнем, графство Глостершир, приняла беременность за камни в почках и внезапно родила.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Здоровье Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки «Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.

Шоу-бизнес Ольга Бузова обещала, что даст последний концерт Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним.

Авто «Автотор» построит в России новый автомобильный завод «Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.

Происшествия 8 человек пострадали и один погиб в ДТП в Воронежской области Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Авто Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам Само собой разумеется, что Alfa Romeo имеет более высокие выручки с продаж своих моделей по сравнению со стареющим Ypsilon, но тот факт, что Lancia продал больше автомобилей в все еще несколько сбивает с толку.