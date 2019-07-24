Политика

Facebook оштрафовали на пять млрд долларовКомсомольская правда 09:09

Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов. Помимо этого, руководству соцсети стоит основательнее подойти к безопасности пользователей и ужесточить охрану личных данных. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

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Хакасия-Информвчера в 04:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:24, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

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