с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

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Общество В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Алексея Навального арестовали на 30 суток Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину по всем предъявленным обвинениям, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Энергетика Закон о ценах на бензин утвердила Госдума Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.

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Политика Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции Ясин Актай опроверг скандальную информацию о политике.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

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Общество Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.

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Авто Что изменится в жизни россиян с 1 августа Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.

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