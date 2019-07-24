Политика

Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данныхИА REX вчера в 14:30

Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Читать в источнике
Обсудить3
с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъвчера в 10:48

Подробнее о событии

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 09:23

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газетавчера в 10:08

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ruвчера в 10:27

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБКвчера в 11:52

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАССвчера в 09:10

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМвчера в 09:22

«Facebook кончился»: Пользователи сообщили о странной реакции после новости о штрафе в $5 млрд для соцсети

Царьградвчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам информацию о том, что сегодня, 24 июля, принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА «Новости».
Обновлено вчера в 14:01
Футбол

«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
Обновлено вчера в 23:43
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

В Петербурге завершился митинг против нечестных выборов

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

«Бока Хуниорс» и «Эмелек» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес

В ночь на 25 июля (мск) состоялись очередные первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Обновлено вчера в 23:52
Кино

Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено вчера в 05:10
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии

Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

На Украине задумались учредить в Крыму «национальную автономию»

В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:44
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье

У краевой станции переливания крови - новое оборудование

Новые технологии заготовки компонентов крови удастся внедрить на краевой станции переливания крови благодаря приобретению высокотехнологичного оборудования в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Мусса Диаби: «Ни у кого не возникает проблем с Неймаром»

Ни у кого не возникает проблем с Неймаром.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты

Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Рост числа абонентов AT&T во II кв превысил прогнозы

Второй по числу подписчиков провайдер беспроводных услуг связи в США увеличил чистое количество абонентов сотовой связи на 72.000.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка получат больше россиян

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК

«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года

Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В селе Норск Амурской области объявлена эвакуация из-за подтопления

В селе Норск Селемджинского района Амурской области начали эвакуировать людей в связи с тем, что вода в реке Селемджа достигла опасной отметки м вышла из берегов, информирует и.о. главы района Вадим Михолап.
Обновлено в 00:20
Главное