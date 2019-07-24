Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данныхИА REX вчера в 14:30
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъвчера в 10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Политика
Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии
Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам информацию о том, что сегодня, 24 июля, принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА «Новости».
Обновлено вчера в 14:01
Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче
В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
Обновлено вчера в 23:43
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Петербурге завершился митинг против нечестных выборов
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Бока Хуниорс» и «Эмелек» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес
В ночь на 25 июля (мск) состоялись очередные первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено вчера в 05:10
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
На Украине задумались учредить в Крыму «национальную автономию»
В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:44
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
У краевой станции переливания крови - новое оборудование
Новые технологии заготовки компонентов крови удастся внедрить на краевой станции переливания крови благодаря приобретению высокотехнологичного оборудования в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Мусса Диаби: «Ни у кого не возникает проблем с Неймаром»
Ни у кого не возникает проблем с Неймаром.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты
Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Рост числа абонентов AT&T во II кв превысил прогнозы
Второй по числу подписчиков провайдер беспроводных услуг связи в США увеличил чистое количество абонентов сотовой связи на 72.000.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Россиян предупредили о снеге на выходных
В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка получат больше россиян
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК
«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года
Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В селе Норск Амурской области объявлена эвакуация из-за подтопления
В селе Норск Селемджинского района Амурской области начали эвакуировать людей в связи с тем, что вода в реке Селемджа достигла опасной отметки м вышла из берегов, информирует и.о. главы района Вадим Михолап.
Обновлено в 00:20