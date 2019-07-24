с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".

Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных

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Общество Россиян предупредили о снеге на выходных В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.

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Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.