Facebook официально представила свою криптовалютуПрофиль 05:52

с чего всё началось

Компания Facebook запустила официальный сайт приложения Calibra для собственной криптовалюты — Libra. С его помощью пользователи крупнейшей в мире социальной сети смогут совершать покупки и денежные переводы. Когда именно будет запущен блокчейн-проект, не сообщается.

Энергетика Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Футбол Срок нахождения Платини под стражей пока не определен Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.

Теннис Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке Шарапова вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Политика Глава МИД Швейцарии открыл в Москве новое здание посольства страны Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис торжественно открыли новое здание посольства Швейцарии в Москве.

Происшествия В Прикамье убили 19-летнюю студентку-трансгендера В Пермском крае убили девушку-трансгендера. По данным портала 59.ру, жертвой преступления стал 19-летний студент фармакадемии.

Общество За мусор на участке у собственника хотят изымать землю Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

Происшествия ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Футбол «Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контракт «Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.

Общество Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.

Политика Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Футбол Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Общество В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».

Общество Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.