Интернет
Facebook официально представила свою криптовалютуПрофиль 05:52
Компания Facebook запустила официальный сайт приложения Calibra для собственной криптовалюты — Libra. С его помощью пользователи крупнейшей в мире социальной сети смогут совершать покупки и денежные переводы. Когда именно будет запущен блокчейн-проект, не сообщается.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:49
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Космос
Для робота Федора сделают специальное кресло
Обновлено в 06:27
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Футбол
Срок нахождения Платини под стражей пока не определен
Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:35
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Шарапова вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Политика
Глава МИД Швейцарии открыл в Москве новое здание посольства страны
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис торжественно открыли новое здание посольства Швейцарии в Москве.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Прикамье убили 19-летнюю студентку-трансгендера
В Пермском крае убили девушку-трансгендера. По данным портала 59.ру, жертвой преступления стал 19-летний студент фармакадемии.
Обновлено в 03:46
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 12:18
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контракт
«Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.
Обновлено вчера в 15:42
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
Обновлено в 17:19
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Футбол
Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»
Обновлено в 11:10
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39