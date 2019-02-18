Симоньян обвинила Facebook в блокировке проектов RTРЕН ТВ вчера в 02:48

Никто уже не пытается верить в свободу и даже говорить ни о какой-то свободе, это уже открытое геополитическое противостояние, в котором наши медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. Уж не знаю – для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обвинила социальную сеть Facebook в блокировке проектов телеканала. По ее словам, были заблокированы "проекты с миллиардами просмотров".

Политика Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".

Экономика Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

Происшествия В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.

Происшествия В Индии столкнулись два военных самолета В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии.

Происшествия Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.

Политика В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика Группа «Эталон» покупает 51% в «Лидер-Инвест» у АФК «Система» АФК "Система" подписала обязывающие документы о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании "Эталон" за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон", сообщает АФК.

Гаджеты Названы 20 лучших в мире смартфонов Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.

Политика Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Политика Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего военным Венесуэлы, что они могут "потерять все".

Общество Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС Для оповещения населения о ЧС Минкомсвязи предложило оборудовать существующую сеть таксофонов сиренами и громкоговорителями.

Общество Социологи обнаружили 370-кратную разницу в доходах ректоров России Что еще выяснили социологи: По данным социологов, средний российский ректор — мужчина в возрасте около 60 лет, доктор наук, профессор, многие годы проработавший в вузе.

Политика Против Трампа подали иск 16 штатов США Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.

Шоу-бизнес Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.

Общество В России за пять лет стали реже заключать браки В России за пять лет стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста, с которыми ознакомился RT.

Недвижимость Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Ведомости".

Армия и оружие Глава Рособоронэкспорта назвал портфель заказов компании в Индии Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», подписанный РФ и Индией, вступил в силу.

Экономика Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр.

Происшествия В Китае обрушился канатный мост с туристами Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.