Экономика
Facebook начал переговоры с CFTC по запуску собственной криптовалютыРБК 03:02
Корпорация Facebook начала переговоры с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу запуска собственной криптовалюты GlobalCoin, пишет Financial Times. Глава ведомства Кристофер Джанкарло рассказал, что проект находится на ранней стадии развития.
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Facebook обсуждает создание собственной цифровой валюты с регуляторами в США
Rambler News Service05:52
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