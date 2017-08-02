Экономика
Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалютыКоммерсантъ 03:51
Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло сообщил в воскресенье, что регулятор начал переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети.
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Транспорт
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Песков сообщил о попытках отрезать Россию от интернета
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Обновлено в 02:00
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Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
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Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
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