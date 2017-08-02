Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалютыКоммерсантъ 03:51

Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло сообщил в воскресенье, что регулятор начал переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети.

Технологии GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе» GMCS объявила о реализации проекта по созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона».

Политика Песков рассказал о попытках отрезать Россию от интернет-инфраструктуры В интервью программе SophieCo пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России необходимо быть независимой и самодостаточной «на всех фронтах», включая интернет.

Происшествия Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Происшествия ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Финансы Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Общество Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.

Шоу-бизнес Дочь Асмус и Харламова становится все больше похожа на отца «Мои цветы жизни», - подписала кадр актриса. Подписчики артистки отметили, что девочка стала очень похожа на отца.

Происшествия В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских властей заключить с ираном новое ядерное соглашение для достижения гарантий, что иранская сторона не будет производить ядерное оружие.

Авто Объявлена цена Lada Granta Cross Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.

Общество Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Армия и оружие Названы преимущества российских МиГ-35 перед американскими F-35 Ранее издание The National Interest сообщило, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II.

Транспорт «Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Политика Трамп начинает европейское турне Американский президент Дональд Трамп начинает свое европейское турне.

Политика Патриарх Варфоломей: «Киевского патриархата» на Украине не существует 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор т. н. Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) с т. н. Украинской Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ), в результате чего была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ).