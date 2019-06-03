Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалютыКоммерсантъ 03:51

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Происшествия В детском лагере в Приамурье умер подросток Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.

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