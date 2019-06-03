Экономика

Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалютыКоммерсантъ 03:51

Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло сообщил в воскресенье, что регулятор начал переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети.
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Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалюты

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