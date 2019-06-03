Экономика
Facebook начала переговоры по запуску собственной криптовалютыПолит.ру 04:15
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети.
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Facebook обсуждает создание собственной цифровой валюты с регуляторами в США
Rambler News Service05:52
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Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
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Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
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