Экономика

Facebook начал переговоры с CFTC по запуску собственной криптовалютыРБК 03:02

Корпорация Facebook начала переговоры с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу запуска собственной криптовалюты GlobalCoin, пишет Financial Times. Глава ведомства Кристофер Джанкарло рассказал, что проект находится на ранней стадии развития.
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Facebook начала переговоры по запуску собственной криптовалюты

Вести.Финанс08:05

Facebook обсуждает с регулятором США запуск своей криптовалюты GlobalCoin

ПРАЙМ01:56

Facebook обсуждает создание собственной цифровой валюты с регуляторами в США

Rambler News Service05:52

Facebook начал обсуждать создание цифровой валюты с американским регулятором

Интерфакс05:19

Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалюты

Коммерсантъ03:51

Facebook начал переговоры с CFTC по запуску собственной криптовалюты

РБК03:02

Facebook обсуждает создание цифровой валюты с американским регулятором

Аргументы и Факты08:00
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Apple окончательно избавилась от iTunes

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В Рязани по делу о детской площадке задержан начальник управления ЖКХ

По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
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Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
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Обновлено в 15:53
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В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских

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Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
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Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
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В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово

Спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Танин скорее всего поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, в ходе заседания Совбеза, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 16:07
Музыка

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Обновлено в 15:46
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Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
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Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
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В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Первый в мире OLED-телевизор от LG c разрешением 8K поступил в продажу

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Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Израиль показал на видео ракетный удар по Сирии

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ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
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Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

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Футбол

СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
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В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет

В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
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Китайских студентов предупредили о рисках обучения в США

Власти КНР предупредили китайских школьников и студентов о рисках обучения в Соединенных Штатах.
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Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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