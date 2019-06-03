Экономика
Facebook начал переговоры с CFTC по запуску собственной криптовалютыРБК 03:02
Корпорация Facebook начала переговоры с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу запуска собственной криптовалюты GlobalCoin, пишет Financial Times. Глава ведомства Кристофер Джанкарло рассказал, что проект находится на ранней стадии развития.
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Facebook обсуждает создание собственной цифровой валюты с регуляторами в США
Rambler News Service05:52
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Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
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Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты
Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
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СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника
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Власти КНР предупредили китайских школьников и студентов о рисках обучения в Соединенных Штатах.
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