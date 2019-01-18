Экономика
WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватностиГазета.Ru вчера в 15:47
Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
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