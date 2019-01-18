Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователейКоммерсантъ 04:25
Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook. Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
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с чего всё началось
Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.Ведомости04:11
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