Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователейКоммерсантъ вчера в 04:25
Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook. Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
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с чего всё началось
Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 04:11
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WP: Facebook могут обязать выплатить в США крупный штраф за передачу личных данных
ТАСС18 января в 20:42
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