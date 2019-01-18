Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователейКоммерсантъ 04:25
Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook. Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
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