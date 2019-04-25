Экономика
Facebook могут оштрафовать на 5 миллиардов долларовНьюс-НН 09:16
Как пишет газета «Известия» 25 апреля, речь идет об утечке личных данных пользователей, которая произошла несколько лет назад во время предвыборной кампании Трампа. В прошлом году основатель и глава Facebook Марк Цукерберг официально признал ошибку и извинился за случившееся.
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