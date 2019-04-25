Экономика

Facebook могут оштрафовать на 5 миллиардов долларовНьюс-НН 09:16

Как пишет газета «Известия» 25 апреля, речь идет об утечке личных данных пользователей, которая произошла несколько лет назад во время предвыборной кампании Трампа. В прошлом году основатель и глава Facebook Марк Цукерберг официально признал ошибку и извинился за случившееся.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Facebook грозит штраф в $5 млрд за передачу данных Cambridge Analytica

Газета.Ru10:39

Facebook может грозить штраф на сумму до $5 млрд

REGNUM07:23

Компании Facebook грозит беспрецеденто крупный штраф

Вести.Ruвчера в 20:00

Facebook грозит штраф до пяти миллиардов долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:21

Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

Телеканал 360°вчера в 20:39

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

ПРАЙМ01:43

Прибыль Facebook сократилась на 51% на фоне грозящего компании штрафа

Коммерсантъвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 3:0

Обновлено в 15:20
Космос

На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой

На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта

Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке в день Пасхи может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем сейчас числится по официальным подсчетам.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании

Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Политика

Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Политика

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Посол США назвал авианосцы носителями дипломатии

Каждый из авианесущих американских крейсеров представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии», заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»

Обновлено в 08:57
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Путешествия

Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Анжелика Варум о проблемах с дочерью: «Было страшно»

По нескольким причинам сложилось так, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в другой стране.
Обновлено в 06:00
Общество

Собянин открыл сезон городского велопроката

Обновлено в 08:35
Политика

Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855

Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Экономика

Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное