Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсетиРИА Новости 13:52

В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. "Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", — уточнили в соцсети.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

Интерфакс12:51

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

РИА Новости13:52

Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

ТАСС13:30

Facebook признала, что хранила пароли на серверах компании в открытом доступе

Эхо Москвы17:05

Facebook хранила пароли миллионов пользователей в открытом виде, и сотрудники имели к ним доступ

Хакер Online15:30

Эксперт прокомментировал хранение Facebook части паролей в незащищённом виде

RT на русском13:20

Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»

Газета.Ru11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Культура

Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой

Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой Актер стал гостем музыкальной премии BraVo.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО.
Обновлено в 11:40
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Собаку привязали к рельсам под Петербургом

Обновлено в 17:53
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
Обновлено в 18:30
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна рассказал о «миллионах» на счетах Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что суд обнаружил "миллионы на счетах" артистки Елены Степаненко, которая сейчас делит имущество с Петросяном.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Экономика

В России могут появиться стартапы-единороги

Павел Новиков добавил, что финтех-сфера в России пока представляет из себя пустыню.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами

Обновлено в 13:10
Экономика

ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам

Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 11:34
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Авто

Volvo не позволит нетрезвым водителям управлять автомобилем

Инженеры шведской марки разрабатывают систему с камерами, которая в случае распознания у водителя усталости или опьянения сможет ограничить скорость или вообще не допустить его к управлению автомобилем.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты

Финляндия изучит возможную утечку данных пользователей Nokia в КНР

Компания HMD признала, что одна из партий телефонов, из-за ошибок в ПО, ошибочно передавала данные на сервер в КНР, однако отвергла обвинения, что это была персональная информация пользователей.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

Обновлено в 15:48
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

На похоронах Началовой заметили мистический знак

Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное