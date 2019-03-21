Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсетиРИА Новости 13:52
В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. "Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", — уточнили в соцсети.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Культура
Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой
Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой Актер стал гостем музыкальной премии BraVo.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО.
Обновлено в 11:40
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
Обновлено в 18:30
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Адвокат Петросяна рассказал о «миллионах» на счетах Степаненко
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что суд обнаружил "миллионы на счетах" артистки Елены Степаненко, которая сейчас делит имущество с Петросяном.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Экономика
В России могут появиться стартапы-единороги
Павел Новиков добавил, что финтех-сфера в России пока представляет из себя пустыню.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Экономика
ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам
Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 11:34
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Авто
Volvo не позволит нетрезвым водителям управлять автомобилем
Инженеры шведской марки разрабатывают систему с камерами, которая в случае распознания у водителя усталости или опьянения сможет ограничить скорость или вообще не допустить его к управлению автомобилем.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
Финляндия изучит возможную утечку данных пользователей Nokia в КНР
Компания HMD признала, что одна из партий телефонов, из-за ошибок в ПО, ошибочно передавала данные на сервер в КНР, однако отвергла обвинения, что это была персональная информация пользователей.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Политика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25