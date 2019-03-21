Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованнымиАргументы и Факты вчера в 15:48
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
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Facebook признала, что хранила пароли на серверах компании в открытом доступе
Эхо Москвывчера в 17:05
Facebook хранила пароли миллионов пользователей в открытом виде, и сотрудники имели к ним доступ
Хакер Onlineвчера в 15:30
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