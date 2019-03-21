Интернет

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом видеУралинформбюро 00:05

Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде. Как сообщается на сайте компании, хранение паролей в виде обычного текста было выявлено в ходе проверки безопасности в январе.
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Facebook признал доступ своих сотрудников к паролям пользователей соцсети

Говорит Москва00:38

Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»

Газета.Ruвчера в 11:53

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

РИА Новостивчера в 13:52

Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

ТАССвчера в 13:30

Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

Интерфаксвчера в 12:51

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Хакер Onlineвчера в 15:30

Facebook признала, что хранила пароли на серверах компании в открытом доступе

Эхо Москвывчера в 17:05
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В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

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Происшествия

Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией.
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Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
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Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
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Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году

Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, - сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 01:31
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
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Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

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Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Общество

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Росстат посчитал зарплаты чиновников

Росстат обнародовал данные по численности и зарплатам чиновников в регионах по итогам 2018 года.
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Театры

В Варшаве поставили спектакль по книге Гитлера

Постановка пьесы по книге Адольфа Гитлера в одном из театров Варшавы вызвала международный скандал.
Обновлено в 02:56
Культура

Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Технологии

Когда покупать Tron. Впереди четыре важных обновления монеты

Несколько важных обновлений состоится в сети Tron в во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Политика

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Технологии

Zabbix открыла представительство в России

В Москве состоялось открытие представительства компании Zabbix в России.
Обновлено в 04:02
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Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову

Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино представил первый трейлер своего нового фильма «Однажды в Голливуде» с непревзойденным актерским составом: в картине задействованы Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие звезды.
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Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа

Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.
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Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Обновлено в 03:35
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
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