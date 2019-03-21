Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом видеУралинформбюро 00:05
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде. Как сообщается на сайте компании, хранение паролей в виде обычного текста было выявлено в ходе проверки безопасности в январе.
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Facebook хранила пароли миллионов пользователей в открытом виде, и сотрудники имели к ним доступ
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