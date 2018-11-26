Общество
Facebook и Instagram начали блокировать в России посты по решению суда
Facebook и Instagram начали блокировать в России посты по решению судаREGNUM06:45
Социальные сети Facebook и Instagram закрыли доступ в России к публикациям, которые, по решению Тушинского суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева, пишет 26 ноября «Коммерсантъ».
REGNUM06:45
с чего всё началось
Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда.Коммерсантъвчера в 18:17
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