Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда.

с чего всё началось

Социальные сети Facebook и Instagram закрыли доступ в России к публикациям, которые, по решению Тушинского суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева, пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Facebook и Instagram начали блокировать в России посты по решению суда

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