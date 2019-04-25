Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын охарактеризовал как «очень содержательный» обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:47
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Лацио» победил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
«Лацио» одержал победу над «Миланом» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
Обновлено в 00:34
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Авто
Isuzu начала российские продажи обновленного пикапа D-Max
Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max нового поколения. Приобрести автомобиль можно в шести комплектациях.
Обновлено в 03:25
Политика
У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке
Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли при пожаре
В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна
В матче 33-го тура ФНЛ Тамбов принимал ярославский Шинник.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Медведев поручил мониторить цены на стройматериалы для нацпроектов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою совместно с ФАС организовать постоянный мониторинг цен на строительные материалы для объектов капитального и дорожного строительства, создаваемых в рамках нацпроектов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин распорядился о выплате ко Дню Победы для ветеранов
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Политика
В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Петербурге бывшему врачу грозит год тюрьмы за травмирование пациента
При проведении эндоскопического обследования медик повредил пациенту стенку нижней трети сигмовидной кишки В Санкт-Петербурге бывшему врачу частной клиники грозит год тюрьмы за травмирование пациента во время процедуры.
Обновлено в 03:40
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке сумел выполнить прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Финансы
Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:44
Космос
ИСС станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов
Компания "ИСС" станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
В Латвии хотят признать «геноцидом» депортацию крымских татар
Сейм Латвии планирует признать "геноцидом" депортацию крымских татар в 1944 году.
Обновлено в 01:27