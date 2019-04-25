Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Facebook грозит штраф в $5 млрд за передачу данных Cambridge Analytica

Газета.Ru10:39

Компании Facebook грозит беспрецеденто крупный штраф

Вести.Ruвчера в 20:00

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

ПРАЙМ01:43

Facebook грозит штраф до пяти миллиардов долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:21

Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

Телеканал 360°вчера в 20:39

Facebook может грозить штраф на сумму до $5 млрд

REGNUM07:23

Прибыль Facebook сократилась на 51% на фоне грозящего компании штрафа

Коммерсантъвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе

Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.
Обновлено в 13:51
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян носит кроп-топ без нижнего белья и агли шуз

Ради отдыха на открытом воздухе Ким отказалась от туфель на шпильках и стискивающих тело нарядов, смело надев кроп-топ без нижнего белья, открывающий все нюансы фигуры, и агли шуз — ботинки-чулки, облегающие ноги как вторая кожа.
Обновлено 23 апреля в 02:47
Общество

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Политика

Россия выразила протест Австрии после осквернения памятника

Посольство России в Австрии направило ноту австрийским властям после осквернения памятника советскому солдату в Вене, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 07:45
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Общество

Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить

Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД могут увеличить до 70%.
Обновлено в 13:58
Здоровье

В петербургской школе началась вакцинация от кори

В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Политика

Лаврентьев рассказал о формировании конституционного комитета Сирии

Специальный представитель президента России Александр Лаврентьев сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии выходит на финальную стадию.
Обновлено в 12:45
Игры

Atlus анонсировала спин-офф Persona 5 в духе Dynasty Warriors

Обновлено в 10:46
Происшествия

В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Футбол

Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»

«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Джонни Депп собирается жениться на 20-летней петербурженке

Голливудский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней жительнице Петербурга Полине Глен, передает Daily Mail.
Обновлено в 01:33
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Музыка

Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост

Композиция и клип называются «По мосту». «Любэ» предлагает провести летний отпуск в Крыму. И попасть туда через Керченский пролив.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Кино

Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»

Обновлено в 05:22
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Транспорт

Московская канатная дорога введет льготные тарифы в будние дни

Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное