Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе
Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.
Обновлено в 13:51
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян носит кроп-топ без нижнего белья и агли шуз
Ради отдыха на открытом воздухе Ким отказалась от туфель на шпильках и стискивающих тело нарядов, смело надев кроп-топ без нижнего белья, открывающий все нюансы фигуры, и агли шуз — ботинки-чулки, облегающие ноги как вторая кожа.
Обновлено 23 апреля в 02:47
Общество
В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Политика
Россия выразила протест Австрии после осквернения памятника
Посольство России в Австрии направило ноту австрийским властям после осквернения памятника советскому солдату в Вене, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 07:45
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
Обновлено в 14:20
Общество
Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить
Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД могут увеличить до 70%.
Обновлено в 13:58
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Политика
Лаврентьев рассказал о формировании конституционного комитета Сирии
Специальный представитель президента России Александр Лаврентьев сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии выходит на финальную стадию.
Обновлено в 12:45
Игры
Atlus анонсировала спин-офф Persona 5 в духе Dynasty Warriors
Обновлено в 10:46
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на 20-летней петербурженке
Голливудский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней жительнице Петербурга Полине Глен, передает Daily Mail.
Обновлено в 01:33
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Музыка
Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост
Композиция и клип называются «По мосту». «Любэ» предлагает провести летний отпуск в Крыму. И попасть туда через Керченский пролив.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Кино
Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»
Обновлено в 05:22
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56