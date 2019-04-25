Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.

Футбол Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

Общество Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.

Происшествия В Москве эвакуировали три ТЦ после угрозы минирования Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране.

Происшествия Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

Происшествия В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Кино Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.

Космос Boeing выловил Starliner из воды Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.

Общество «АН-Сахалин» рассказывает об особенностях работы этого правового института В преддверии Дня нотариата, который в России отмечается 26 апреля, мы решили подробнее рассказать читателям об этом правовом институте.

Общество Новый закон и наказание за тонировку передних стекол в 2019 году Каждый год появляются сообщения о том, что федеральное правительство принимает решение об ужесточении наказания за тонировку автомобилей не по ГОСТу, так произошло и в этом году.

Политика США запретили въезд в страну главе правительства Чечни Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Игры Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию Постапокалиптический экшен от id Software обзавелся новым трейлером, в котором игрока учат, как пережить огнестрельный праздник пустошей и превратить всех своих врагов в дымящуюся кучку висцеральной слизи.

Происшествия Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Политика Макаревич объяснил причину ненависти к Зеленскому Владимир Зеленский, в свою очередь, отдельно отметил Андрея Макаревича, говоря в интервью РБК-Украина о проблеме запрета российским артистам выступать на Украине.

Экономика ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Энергетика Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 раза Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Здоровье «Простые вопросы»: Евгений Пушкарев Мысль была такая: выехать в отдаленные населенные пункты, не в райцентры, потому что там есть ЦРБ.

Происшествия В Бурятии 4-месячный мальчик впал в кому при лечении бронхита В Республике Бурятия 4-месячный мальчик оказался в коме в реанимации после лечения бронхита.

Общество Когда дети приносят деньги По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.

Армия и оружие Ростех начнет продажи системы распознавания лиц FindFace иностранным военным "Рособоронэкспорт" и компания NtechLab (входят в Ростех) начнут продажи за рубеж уникальной технологии распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений.