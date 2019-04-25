Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Москве эвакуировали три ТЦ после угрозы минирования
Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном
Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.
Обновлено в 11:52
Игры
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
Обновлено в 09:59
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Космос
Boeing выловил Starliner из воды
Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
«АН-Сахалин» рассказывает об особенностях работы этого правового института
В преддверии Дня нотариата, который в России отмечается 26 апреля, мы решили подробнее рассказать читателям об этом правовом институте.
Обновлено в 06:34
Общество
Новый закон и наказание за тонировку передних стекол в 2019 году
Каждый год появляются сообщения о том, что федеральное правительство принимает решение об ужесточении наказания за тонировку автомобилей не по ГОСТу, так произошло и в этом году.
Обновлено в 06:20
Политика
США запретили въезд в страну главе правительства Чечни
Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Обновлено в 11:27
Игры
Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию
Постапокалиптический экшен от id Software обзавелся новым трейлером, в котором игрока учат, как пережить огнестрельный праздник пустошей и превратить всех своих врагов в дымящуюся кучку висцеральной слизи.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Макаревич объяснил причину ненависти к Зеленскому
Владимир Зеленский, в свою очередь, отдельно отметил Андрея Макаревича, говоря в интервью РБК-Украина о проблеме запрета российским артистам выступать на Украине.
Обновлено в 11:08
Экономика
ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ
За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере.
Обновлено в 11:56
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 09:53
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Здоровье
«Простые вопросы»: Евгений Пушкарев
Мысль была такая: выехать в отдаленные населенные пункты, не в райцентры, потому что там есть ЦРБ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Бурятии 4-месячный мальчик впал в кому при лечении бронхита
В Республике Бурятия 4-месячный мальчик оказался в коме в реанимации после лечения бронхита.
Обновлено в 08:24
Общество
Когда дети приносят деньги
По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Ростех начнет продажи системы распознавания лиц FindFace иностранным военным
"Рособоронэкспорт" и компания NtechLab (входят в Ростех) начнут продажи за рубеж уникальной технологии распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений.
Обновлено в 12:03
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17