Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
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Facebook грозит штраф до пяти миллиардов долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:21

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Известиявчера в 22:19

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 17:30

Компании Facebook грозит беспрецеденто крупный штраф

Вести.Ruвчера в 20:00

Facebook потерял половину прибыли из-за скандала с утечкой данных

REGNUMвчера в 21:27

Прибыль Facebook сократилась на 51% на фоне грозящего компании штрафа

Коммерсантъвчера в 18:21

Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

Телеканал 360°вчера в 20:39
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию

Ранее iReactor сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о темах переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые пройдут во Владивостоке 25 апреля.
Обновлено вчера в 02:16
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Премьер поручил Минстрою и ФАС следить за ценами на стройматериалы в интересах нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на строительные материалы для объектов, возводимых в рамках национальных проектов.
Обновлено в 02:05
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли при пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обновлено в 01:18
Общество

Губернатор Цивилёв заявил, что столица Кузбасса останется в Кемерове

Вновь возникшие разговоры о переносе областного центра Кемеровской области в Новокузнецк не более чем слухи, заявил губернатор Сергей Цивилёв.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Интернет-торговлю готовят к пошлинам

Европейские таможенники обсудят ее регулирование Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли — в частности, предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и ввести институт операторов, уполномоченных собирать с них пошлины.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье

Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор

Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Обновлено в 00:28
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Елена Яковлева призналась в многочисленных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что много раз делала пластические операции. Актриса поделилась своими переживаниями с Вячеславом Манучаровым.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
ЖКХ

В Сети появился график отключения горячей воды в Москве

График планового отключения горячей воды в домах москвичей стал доступен на официальном портале мэрии mos.ru - там достаточно ввести адрес своего дома, после чего появится период отключения с точностью до часа.
Обновлено в 02:13
Общество

Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая

Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 11:16
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии

Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon

В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
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