Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию
Ранее iReactor сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о темах переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые пройдут во Владивостоке 25 апреля.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Премьер поручил Минстрою и ФАС следить за ценами на стройматериалы в интересах нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на строительные материалы для объектов, возводимых в рамках национальных проектов.
Обновлено в 02:05
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли при пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обновлено в 01:18
Общество
Губернатор Цивилёв заявил, что столица Кузбасса останется в Кемерове
Вновь возникшие разговоры о переносе областного центра Кемеровской области в Новокузнецк не более чем слухи, заявил губернатор Сергей Цивилёв.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Интернет-торговлю готовят к пошлинам
Европейские таможенники обсудят ее регулирование Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли — в частности, предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и ввести институт операторов, уполномоченных собирать с них пошлины.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор
Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Елена Яковлева призналась в многочисленных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что много раз делала пластические операции. Актриса поделилась своими переживаниями с Вячеславом Манучаровым.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
ЖКХ
В Сети появился график отключения горячей воды в Москве
График планового отключения горячей воды в домах москвичей стал доступен на официальном портале мэрии mos.ru - там достаточно ввести адрес своего дома, после чего появится период отключения с точностью до часа.
Обновлено в 02:13
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon
В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17