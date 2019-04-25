Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрдИзвестия вчера в 22:19

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.
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Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

Телеканал 360°вчера в 20:39

Facebook может грозить штраф на сумму до $5 млрд

REGNUM07:23

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

ПРАЙМ01:43

Facebook грозит штраф до пяти миллиардов долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:21

Facebook грозит штраф в $5 млрд за передачу данных Cambridge Analytica

Газета.Ru10:39

Компании Facebook грозит беспрецеденто крупный штраф

Вести.Ruвчера в 20:00

Прибыль Facebook сократилась на 51% на фоне грозящего компании штрафа

Коммерсантъвчера в 18:21
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

В Москве в результате стрельбы у метро погибли два человека

В результате стрельбы в Москве возле станции метро «Новые Черемушки» погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:36
Политика

Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани

Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете

Обновлено в 02:44
Политика

Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Новокузнецке

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве подростка.
Обновлено в 08:57
Политика

Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске

Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Игры

Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS

Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

Запрет опубликован в связи со статьей бюджета госдепа на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, нарушающих, по мнению США, права человека.
Обновлено в 10:29
Политика

Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии

Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин остался доволен итогом переговоров с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын свободно обсуждал все вопросы, стоящие на повестке дня. Путин доволен итогом переговоров со своим северокорейским коллегой.
Обновлено в 07:20
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Футбол

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

Обновлено в 10:30
Авто

Турки представили бесшумный броневик «Скорпион»

Турецкая компания Otokar Otomotiv, специализирующаяся на выпуске автобусов и военной техники, представила новый броневик с пулемётом, который приводит в движение электрическая силовая установка.
Обновлено в 06:02
Политика

МИД назвал приехавших из ДНР и ЛНР де-факто жителями России

Указ президента Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обусловлен тем, что население этих территорий де-факто стали жителями России.
Обновлено в 09:36
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Транспорт

Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир

Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Экономика

Пенсии работающим инвалидам могут проиндексировать

По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
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