Экономика

Facebook могут оштрафовать на 5 миллиардов долларовНьюс-НН 09:16

Как пишет газета «Известия» 25 апреля, речь идет об утечке личных данных пользователей, которая произошла несколько лет назад во время предвыборной кампании Трампа. В прошлом году основатель и глава Facebook Марк Цукерберг официально признал ошибку и извинился за случившееся.
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Коммерсантъвчера в 18:21
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«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
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Происшествия

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Происшествия

В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
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Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

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Администрация американского президента Дональда Трампа вынуждена отложить выполнение планов по расширению масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США.
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Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Экономика

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:22
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено в 17:50
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Хоккей

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Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

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Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. 26-27 апреля он примет участие во 2-м международном форуме "Один пояс, один путь".
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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
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Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
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Авто

Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекретили

Новинка под названием Changan Kaicene F70 разрабатывается совместно с французской компанией Peugeot, которая параллельно работает над собственным пикапом.
Обновлено в 11:03
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Раскрыты характеристики флагманского смартфона Xiaomi Redmi

Пользователь китайской социальной сети Weibo опубликовал изображение, на котором указаны основные технические характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi.
Обновлено в 13:40
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