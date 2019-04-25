Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрдКапитал страны 13:54
Международной компании «Facebook» может грозить значительный штраф, чей размер равен $5 млрд, по причине утечки персональных данных пользователей в открытый доступ, сообщают «Известия».
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл»
Обновлено в 09:45
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса
Указ Путина о предоставлении гражданства В среду Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 18:54
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Культура
Мурманчан приглашают на «Библионочь» в духе творческого авантюризма
Гостей ждут театральные дебюты, концерты и кинопоказы, игры и встречи, мастер-классы и творческие импровизации.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 17:50
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» привезли на Байконур
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
США начали воздушный мониторинг над Крымом
ВВС США с начала этой недели вблизи крымского полуострова проводят воздушную разведку.
Обновлено в 12:30
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленскому рано получать цветы, заявил Небензя
Небензя отметил, что посылать такие «риторические цветы» посылать рано.
Обновлено в 18:58
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Здоровье
В Махачкале стартовала акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом»
Акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом», организованная в рамках проекта Donor Kavkaza, проходит на территории республиканской станции переливания крови в Махачкале с 25 по 30 апреля.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" установят в Калининградской области.
Обновлено в 18:19
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Общество
Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке
Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Теннис
Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
В четвертьфинале турнира в Барселоне Нисикори сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) Кристьян Гарин (Чили).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Пожар в трапезной Покровского храма в Твери потушен
Портал TVTVER.RU сообщал о пожаре на территории Покровского храма на Набережной Тьмаки в Твери.
Обновлено в 14:29