Транспорт
«Face unlock» от ГИБДД: права можно будет оставить дома
«Face unlock» от ГИБДД: права можно будет оставить домаВести.Ru07:39
Ведомство не готово полностью отказываться от традиционных бумажных версий удостоверения и СТС, но собирается дать водителям возможность не возить их с собой. В данный момент рассматривается несколько возможностей перехода на электронные водительские документы.
Вести.Ru07:39
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с чего всё началось
В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.Коммерсантъвчера в 17:56
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