В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.

с чего всё началось

Ведомство не готово полностью отказываться от традиционных бумажных версий удостоверения и СТС, но собирается дать водителям возможность не возить их с собой. В данный момент рассматривается несколько возможностей перехода на электронные водительские документы.

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