Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-МариноНева Спорт вчера в 11:17

Испанский футболист «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным. В своем «Инстаграме» Головин выложил пост о матче сборной России против Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2020, отметив поддержку болельщиков.

Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино

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