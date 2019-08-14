Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника "Лиона" Лео Дюбуа.

Фабрегас дисквалифицирован на три матча

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