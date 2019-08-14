Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матчаСпорт-Экспресс вчера в 14:45
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника "Лиона" Лео Дюбуа.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».
Обновлено в 01:34
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» в I полугодии упали в два раза
Доходы членов правления "Газпрома" в первом полугодии 2019 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 791,42 миллиона рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Перми столкнулись автобус и трамвай
В Перми утром 15 августа в Индустриальном районе произошла авария с участием корпоративного автобуса и трамвая, который следовал по маршруту № 11.
Обновлено в 03:16
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Общество
Италия потеряла более €400 млн из-за пиратства в 2019 году
В 2018 году ВВП Италии лишился €455 млн из-за пиратской продукции.
Обновлено вчера в 13:26
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Армия и оружие
Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев
Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43
Хоккей
Быков: Панарин всегда будет говорить то, что думает
Правду говорят лишь люди, уверенные в себе.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Lenovo предупредила о возможном повышении цен из-за новых пошлин в США
Китайская компания Lenovo Group, являющаяся крупнейшим в мире производителем ПК, предупредила, что в случае повышения пошлин в США ей придётся поднять цены на свою продукцию.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Филадельфии задержали
Подозреваемый в стрельбе в городе Филадельфия в Соединенных Штатах задержан в четверг, 15 августа.
Обновлено в 00:33
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти
Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Украинские байкеры чувствуют себя русскими в Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В МВД заявили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах
В 2019 году в России резко выросло число нарушений запрета на курение в аэропортах, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин.
Обновлено в 03:23