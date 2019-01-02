Футбол

Фабрегас желает перейти в «Монако»
Евро-футбол.ру
01:29

Испанский хавбек Сеск Фабрегас близок к уходу из "Челси" и трансферу в "Монако". Как сообщает L'Equipe, переход может быть оформлен уже на следующей неделе.
Евро-футбол.ру01:29

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L’Equipe: Фабрегас присоединится к «Монако»

Eurosport.ru03:37

«Монако» подпишет Фабрегаса в течение нескольких дней, пишут СМИ

РИА Новости03:08

Фабрегас близок к переходу в «Монако»

Чемпионат02:07

Фабрегас близок к переходу в «Монако», трансфер может состояться на следующей неделе

Sports.ru01:22

«Монако» близок к приобретению Фабрегаса

Спорт-Экспрессвчера в 22:05

СМИ: «Монако» является фаворитом в борьбе за Фабрегаса

Матч ТВвчера в 21:45

Фабрегас станет партнером Головина в «Монако» в первой половине января

Sport24.ruвчера в 17:41
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Футбол

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.
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Санчес восстановился и готов сыграть с «Ньюкаслом»

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У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.
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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель подвел итоги 2018 года.
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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