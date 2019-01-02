Футбол
Испанский хавбек Сеск Фабрегас близок к уходу из "Челси" и трансферу в "Монако". Как сообщает L'Equipe, переход может быть оформлен уже на следующей неделе.
Евро-футбол.ру01:29
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Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено вчера в 13:13
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство, передает издание The Washington Post.
Обновлено в 01:31
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В столичном Парке Горького обрушился мост
В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Магнитогорске пройдет литургия по погибшим при обрушении дома
В Магнитогорске местные власти организовали проведение литургии по погибшим при обрушении жилого дома местным жителям.
Обновлено в 02:07
Единоборства
Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором
Обновлено в 00:57
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске
Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Брянской области три ребенка погибли при пожаре
Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек
Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 06:49
Хоккей
«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ
Обновлено вчера в 16:11