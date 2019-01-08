Футбол

Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»
Sports.ru
12:59

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако». Лондонцы объявили об уходе игрока после четырех с половиной лет в клубе. Ранее сообщалось, что 31-летний испанец согласовал с монегасками условия контракта на 3,5 сезона.
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«Монако» объявил о переходе Фабрегаса

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Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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