Футбол
"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" - 0:0. Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы. Испанец вышел на замену на 68-й минуте.
Спорт-Экспрессвчера в 17:54
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