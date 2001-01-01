Футбол

Фабрегас сыграл 500-й матч за английские клубы
Спорт-Экспресс
вчера в 17:54

"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" - 0:0. Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы. Испанец вышел на замену на 68-й минуте.
Спорт-Экспрессвчера в 17:54

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Фабрегас провел 500-й матч за английские клубы

Бомбардир.рувчера в 23:12

Фабрегас сыграл 500-й матч за английские клубы

Спорт-Экспрессвчера в 17:54

Фабрегас провел 500-й матч в составе английского клуба

Sports.ruвчера в 16:48
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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