Футбол

Фабрегас станет партнером Головина в «Монако» в первой половине января
Sport24.ru
17:41

В «Монако» Фабрегас воссоединится с бывшим партнером по «Арсеналу» Тьерри Анри, который в настоящее время является главным тренером монегасков, а также станет партнером по команде с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Sport24.ru17:41

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«Монако» близок к приобретению Фабрегаса

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Фабрегас может стать одноклубником Головина

Евро-футбол.ру16:19
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Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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