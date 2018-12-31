Футбол

Фабрегас согласовал контракт с «Монако»
Евро-футбол.ру
08:26

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас близок к переезду во французскую Лигу 1. По информации L'Equipe, Фабрегас уже согласовал контракт с "Монако" сроком на 2,5 года. Испанский полузащитник получит бонус за переход в размере 10 миллионов евро.
Евро-футбол.ру08:26

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Сеск Фабрегас договорился с «Монако»

Вести.Ru07:53

«Монако» усилится «под Головина», а Пулишич стал «синим». Трансферные слухи за день

Спорт-Экспресс09:30

Фабрегас получит более € 10 млн в качестве бонуса за переход в «Монако»

Sport24.ru07:48

СМИ: «Монако» и Фабрегас согласовали контракт на 2,5 года

Матч ТВ08:20

«Монако» согласовал с Фабрегасом контракт на 2,5 года

Чемпионат06:19

СМИ: «Монако» согласовал трансфер полузащитника «Челси»

LiveSport.ru07:54

«Монако» и Фабрегас согласовали контракт на 2,5 года. Испанец получит бонус более 10 млн евро

Sports.ru05:43
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
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Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
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Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
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Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании

Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
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Происшествия

В Москве кран врезался в опору моста

В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

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Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
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В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

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В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
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Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
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«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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