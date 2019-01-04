Футбол

Фабрегас сегодня может провести последний матч за «Челси»
Sport24.ru
03:54

Челси — Ноттингем Форест
сегодня
в 10:00
Кубок Англии, 1/32 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
В Англии полагают, что полузащитник Сеск Фабрегас близок к уходу из «Челси» и сегодня проведет последнюю игру за лондонскую команду. В субботу «Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Ноттингем Форест».
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Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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